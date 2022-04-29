ضبط شحنة مخدرات قبل تهريبها عبر نفق أحمد حمدى بالسويس

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيارة ربع نقل قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبداخلها (عدد 3250 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 325كيلو جرام - عدد 9 لفافات لمخدر الأفيون وزنت حوالى 8 كيلو جرام - عدد 4 قطع لمخدر الهيدرو وزنت حوالى كيلو جرام "مخبأين بمخزن سرى بمعدة نقل ثقيلة "حفار" محملة على السيارة" - هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية .

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.