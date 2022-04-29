اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب الخلاف على حيازة كلب فى الطالبية بالجيزة

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:24 م
ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب الخلاف على حيازة كلب فى الطالبية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل صديقه في الطالبية، بسبب الخلاف على حيازة كلب، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب بالطالبية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، إلى محل الواقعة، وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على حيازة كلب.

 

تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري وكيل المباحث الجنائية، من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


مديرية أمن الجيزة

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