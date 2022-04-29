صيدلة سوهاج تكرم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، احتفالية الإفطار الجماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، الدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، الدكتور محمد جمال الدين الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة.

وأعرب الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، عن سعادته بتنظيم كافة كليات الجامعة لحفلات الإفطار الجماعي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، في أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات لتوطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وقال الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، إن إقامة الإفطار الجماعي بالجامعة يعكس أهمية العمل الجماعي للطلاب، وتعزز قيم الانتماء والترابط الاجتماعي بين أضلاع العملية التعليمية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علمياً وثقافياً ودينيا، وذلك لتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تكريم 85 طالبا وطالبة من المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات الأنشطة الطلابية على مستوي الجامعة في عدة مجالات.

وذكر الدكتور ياسر طه مدير رعاية شباب الكلية، أنه تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوي الكلية في مسابقات خماسي كرة القدم، كرة السلة الكرة الطائرة، تنس الطاولة القرآن الكريم، الشعر، بالإضافة إلى الشطرنج وعشيرة الجوالة والطالب المثالي.



صيدلة سوهاج تنظم إفطار جماعي وتكرمالطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية (1)



صيدلة سوهاج تنظم إفطار جماعي وتكرمالطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية (2)



صيدلة سوهاج تنظم إفطار جماعي وتكرمالطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية (3)