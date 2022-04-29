"صرح طبى".. تعرف على خدمات المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بسوهاج.. صور

1 – المركز يضم عيادات تخصصية في مجال القلب وجراحة القلب والجهاز الهضمي.

2 - يستقبل المركز أكثر من 500 حالة قلب مفتوح سنويا.

3 – المركز يستقبل أكثر من 2500 حالة قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية.

4 - المركز قدم خدمة الموجات الصوتية على القلب لأكثر من 5 آلاف حالة سنويا.

5 - المركز يقدم خدمة الموجات الصوتية على القلب للأطفال.

6 - المركز استحداث الكشف بالموجات الصوتية على القلب عن طريق المريء، ويوجد بالمركز قسم أشعة يحتوي على "جهاز أشعة مقطعية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وأشعة عادية".

7 - يضم المركز نخبة من صفوة الاستشاريين المتخصصين في مجال القلب على مستوى الجمهورية.

8 - يوجد بالقسم الداخلي 86 سريرا بالإضافة إلى 10 أسرة رعاية ما بعد الجراحة.

9 - شهد المركز تطوير وحدة العناية المركزة للقلب، وجارى رفع عدد الأسرة من 6 إلى 14 سريرا للعناية المركزة.

10 - تم تطوير جميع الوحدات الإدارية بالمركز، وإنشاء وحدة الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى وحدات مكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية.

11 - تم تطوير وحدات الجهاز الهضمي ورفع كفاءة غرف القسم الداخلي، وتطوير وحدة المناظير، والمركز بصدد دخول خدمة ERCP ، كما يقدم مركز الجهاز الهضمي خدمات حقن البؤر الكبدية، ويشترك المركز ببرنامج لجنة الفيروسات الكبدية، ويتم داخله صرف أحدث علاج لأورام الكبد.