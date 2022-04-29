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"صرح طبى".. تعرف على خدمات المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بسوهاج.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:00 ص
"صرح طبى".. تعرف على خدمات المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى بسوهاج.. صور المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى
سوهاج محمود مقبول

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صرح طبي متميز على أرض سوهاج لخدمة أبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي هو الرائد في مجال القلب وجراحات القلب على مستوى سوهاج، ومحافظات الصعيد، حيث يتم استقبال جميع المرضى من أبناء سوهاج، والمحافظات المجاورة، سواء علاج على نفقة الدولة، أو تأمين صحي.

1 – المركز يضم عيادات تخصصية في مجال القلب وجراحة القلب والجهاز الهضمي.

2 -  يستقبل المركز أكثر من 500 حالة قلب مفتوح سنويا.

3 – المركز يستقبل أكثر من 2500 حالة قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية.

4 - المركز قدم خدمة الموجات الصوتية على القلب لأكثر من 5 آلاف حالة سنويا.

5 -  المركز يقدم خدمة الموجات الصوتية على القلب للأطفال.

6 - المركز استحداث الكشف بالموجات الصوتية على القلب عن طريق المريء، ويوجد بالمركز قسم أشعة يحتوي على "جهاز أشعة مقطعية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وأشعة عادية". 

7 - يضم المركز نخبة من صفوة الاستشاريين المتخصصين في مجال القلب على مستوى الجمهورية.

8 - يوجد بالقسم الداخلي 86 سريرا بالإضافة إلى 10 أسرة رعاية ما بعد الجراحة.

9 - شهد المركز تطوير وحدة  العناية المركزة للقلب، وجارى رفع عدد الأسرة من 6 إلى 14 سريرا للعناية المركزة.

10 - تم تطوير جميع الوحدات الإدارية بالمركز، وإنشاء وحدة الإدارة الفندقية، بالإضافة إلى وحدات مكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية.

11 - تم تطوير وحدات الجهاز الهضمي ورفع كفاءة غرف القسم الداخلي، وتطوير وحدة المناظير، والمركز بصدد دخول خدمة ERCP ، كما يقدم مركز الجهاز الهضمي خدمات حقن البؤر الكبدية، ويشترك المركز ببرنامج لجنة الفيروسات الكبدية، ويتم داخله صرف أحدث علاج لأورام الكبد.

 

 
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (11)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (11)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (12)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (12)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (13)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (13)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (14)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (14)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (15)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (15)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (16)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (16)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (17)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (17)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (18)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (18)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (19)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (19)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (20)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (20)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (21)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (21)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (1)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (1)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (2)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (2)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (3)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (3)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (4)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (4)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (5)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (5)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (6)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (6)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (7)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (7)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (8)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (8)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (9)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (9)

 

مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (10)
مركز القلب الجهاز الهضمي بسوهاج (10)

 


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