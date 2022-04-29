صحة الأقصر تشكل غرف عمليات خلال 24 ساعة وفرق استجابة سريعة بأجازة العيد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يوجد بالمديرية خلال فترة الأعياد فريق الإستجابة السريع للتدخل في حالة حدوث أي حدث طارئ، وعمل نوبتجيات للفرق الوقائية خلال أجازة العيد، وتوفير التطعيمات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة في المكاتب والوحدات الصحية.

كما توفر مديرية الصحة بالأقصر، عدد كافي من الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية، كما تم وضع خطة لمرور السيارات الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية لجمع المخلفات الطبية وعدم تكديسها، ووجود نوبتجيات للعمال خاصة بآلية التخلص من النفايات الطبية الخطرة، حيث يأتي ذلك في اطار الاستعدادات التي تشهدها مديرية الصحة بمحافظة الأقصر لاستقبال اجازة عيد الفطر المبارك.

وفى نفس السياق، أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ، وعيد الفطر المبارك، وأوضح محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أنه بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.