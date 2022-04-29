شقيقة صاحب مطعم تكشف كواليس إصابته ووالدها خلال مشاجرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

قالت شقيقة صاحب محل أصيب خلال مشاجرة فى منطقة الطالبية بالجيزة، أن شقيقها أصيب بقطع بأوتار يده، كما أصيب والدها أيضا، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، وذكرت أن أفراد أسرتها يديرون مطعم بشارع ترسا، وفوجئ شقيقها بجزار يمتلك محل مجاور له، يعلق لافتة كبيرة الحجم، تحجب الرؤية عن المطعم، فطلب منه إزالة اللافتة.

أضافت لـ" اليوم السابع" أن الجزار استعان بعدد من أنصاره، واعتدى على شقيقها ووالدها، بأسلحة بيضاء مما أسفر عن إصابتهما، كما أطلقوا ألعاب نارية في الشارع، وذكرت أن شقيقها يعاني من إصابة خطيرة في يده تطلب إجراء عملية جراحية.

ونشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة اثنين من المتشاجرين، وذكر شهود عيان أن المشاجرة شهدت إطلاق ألعاب نارية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء، بسبب خلاف بين اثنين من أصحاب المحلات، على تركيب أحدهما يافطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع ترسا في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

وذكر شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين اثنين من أصحاب المحلات، بسبب الخلاف على تركيب يافطة، واستعان أحد الطرفين بأنصاره، وأطلقوا ألعاب نارية، كما تسببوا في إصابة شخصين من الطرف الثاني بعدة جروح، نتيجة الاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.