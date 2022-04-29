"شباب كفر الشيخ" تنظم الصالون الرمضانى الأول للنشء بالتعاون مع الأزهر

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ الصالون الرمضانى الأول للنشء بمركز شباب المنشاة الكبرى بقلين موجهة الدعوة لخمسين طليع بصحبة أسرهم لحضور الصالون الرمضانى الأول للنشء والذى يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، واستقبل الصالون الشيخ فرج محمد قناوى شيخ المعهد الدينى بقلين الذى أدار فاعليات اللقاء.



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استهل اللقاء الرمضانى بآيات من الذكر الحكيم للطليع يوسف السيد الميرى، تركزت محاور الصالون الرمضانى حول محاور عدة كان أهمها تقبل الآخر واحترام الاختلافات الفكرية والثقافية، التنشئة الأسرية، وقدم الدعوة للآباء والأمهات من ضيوف الصالون للمساواة فى حب الأبناء واستشهد بقصص الانبياء، قبيل ختام الصالون فتح الشيخ فرج محمد قناوى شيخ المعهد الدينى بقلين باب النقاش مع الطلائع وأسرهم وقام بالرد على استفسارات ضيوف الصالون الرمضانى واختتم الصالون الطابع يوسف السيد بالإنشاد الدينى.



وأعلن الدكتور عزت محروس، عن إقامة اللقاءات القادمة من الصالون الرمضانى للنشء بشباب الرياض بدعوة 50 طليع، بحضور أسرهم، مثمناً على التعاون الفعال بين مؤسستى الشباب والأزهر الشريف فى تقديم المفهوم الدينى الصحيح و فتح قنوات الاتصال بين الأزهر وبين النشء و الشباب من خلال مراكز الشباب كمنارة فكرة ونافذة التواصل مع الأسرة المصرية.



يأتى فى إطار خطة الادارة المركزية للطلائع برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ فريق عمل ادارة الطلائع بالمديرية.





