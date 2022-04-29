وأشارت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو وتبنت قيودًا بحق تسعة ممثلين عن أيسلندا و16 ممثلاً عن النرويج وثلاثة ممثلين عن جرينلاند وثلاثة ممثلين عن جزر فارو.



وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي الروسية، لافتة إلى أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل ناشط للخطابات المعادية لروسيا ويشاركون في صياغة وانتهاج السياسات الموجهة ضد دولتنا.