رفع 15 طن مخلفات حرق المزارعين بكورنيش السباعية فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمحافظة أسوان، برئاسة محمود عليان، حملة لرفع 15 طن من المخلفات الزراعية الناتجة عن قيام المزارعين بحرق المخلفات على كورنيش النيل بالمدينة، مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمنطقة المحيطة، وكذا أعمال الإضاءة بالحدائق العامة وتغير لمبات الإضاءة بها.

بينما استكملت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة برئاسة على ياسين، أعمال النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة والطريق العام ، مع رى الأشجار وتهذيبها لخلق اللمسات الجمالية على الوجه الأكمل.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى، أعمال النظافة العامة والتجميل ورفع التراكمات والمخلفات، مع مراجعة أعمال الإنارة، وتهذيب الحدائق والمتنزهات، وخاصة فى المراسى المتواجدة على نهر النيل، وهو الذى تواكب مع إعادة رصف الكوبرى العلوى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين ووضع الحلول العاجلة والفورية لها، مع مواصلة العمل لإزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة والإنارة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب، والحفاظ على البيئة المحيطة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.



أعمال الرصف



رفع المخلفات



رفع مخلفات



رى المساحات الخضراء