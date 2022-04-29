رئيس وزراء مالطا يعرب عن تقديره الشديد لمصر ودورها فى العالم أجمع

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أعرب رئيس وزراء مالطا د. روبرت أبيلا عن تقديره الشديد لمصر ودورها فى العالم أجمع، مؤكدًا أهمية مصر على الصعيديّن الإقليمى والدولى، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير خالد أنيس، سفير مصر فى مالطا، مع رئيس الوزراء المالطى الذى بدأ ولايته الثانية في منصبه كرئيس وزراء مالطا في 28 مارس الماضى، حيث نقل السفير تهنئة رئيس الجمهورية بتوليه المنصب مُجددًا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الجمعة/ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن السفير أنيس عبر عن تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع مالطا في كافة المجالات.

وأشار إلى انعقاد أول جولة مشاورات فنية حول المياه بين الجانبين؛ فضلًا عن تكثيف السفارة لاجتماعاتها مع غرفة التجارة والصناعة المالطية، وشركة تريد مالطا الحكومية، وهيئة السياحة المالطية، وعدد من رجال الأعمال وشركات السياحة بهدف تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات والسياحة بين البلدين.

ومن جانبه، اشار رئيس الوزراء إلى وجود فرص كبيرة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، فى ضوء الوضع الاقتصادى الجيد لبلاده والفرص الكبيرة المتاحة لجذب الاستثمار الخارجى إلى مالطا.

وسلط السفير المصرى الضوء خلال اللقاء على استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مُعربًا عن تطلعه للمشاركة المالطية.

وتناول الجانبان أخر التطورات على الساحة الليبية، حيث استعرض السفير أنيس الموقف المصرى من الأزمة الليبية وآخرها الجهود المصرية المُتصِلَة باستضافة اجتماع المسار الدستورى الليبى فى القاهرة برعاية الأمم المتحدة، بين وفدى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة.