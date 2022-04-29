اليوم السابع
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"دراما وقانون".. عقوبة "سيف" بعد تورطه فى خطف ابنتيه بمسلسل "فاتن أمل حربى"

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:00 م
"دراما وقانون".. عقوبة "سيف" بعد تورطه فى خطف ابنتيه بمسلسل "فاتن أمل حربى" الفنانة نيلى كريم من مسلسل فاتن أمل حربى
كتب أحمد الجعفرى

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خطف "سيف" شريف سلامة  خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" ابنتيه أثناء الرؤية وذهب بهما إلى منزل غير معروف واتصل بعدها بـ"فاتن" وأخبرها بأن البنات معه ولا تحاول أن تعرف مكانهما وطلب منها أن تذهب وتتنازل عن كل القضايا وتعود له وإما لن ترى ابنتيها مرة أخرى.

ويرصد "اليوم السابع" خلال حلقة اليوم من مسلسل "دراما وقانون" عقوبة خطف الأبناء.

القانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

ويعتبر الاختطاف جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة حتى لو كان ذلك بدون تحايل ولا إكراه.

ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.


دراما وقانون

فاتن أمل حربى

خطف الأبناء

القانون

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