خبراء: حظر تدخين المنثول والسجائر المنكهة ينقذ مئات الآلاف من الأرواح

المنثول بالأرقام..

المنثول هي قضية حقوق ملكية كانت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تدرسها منذ أكثر من عقد، حيث يوجد نحو 18.6 مليون شخص يدخنون المنثول في الولايات المتحدة، وهذا يمثل حوالي 36% من جميع المدخنين، وفقًا للهيئة.

وقال التقرير إن نحو 30% من المدخنين البيض يختارون المنثول، لكنهم إلى حد بعيد السيجارة المفضلة لما يقرب من 85% من المدخنين السود، حوالي 40% من النساء يدخن المنثول ، مقارنة بـ 31% من الرجال، وفقًا لهيئة الاغذية والادوية الامريكية.

ووجدت دراسة استقصائية أجريت على البالغين الذين يدخنون أن الغالبية بدأت باستخدام المنثول. وقالت دراسة أخرى إن الأطفال الذين يدخنون سجائر المنثول كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا مدخنين منتظمين أكثر من المدخنين العرضيين.

وصلت معدلات التدخين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عام 2018، وفقا لمركزالسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، لكن التدخين لا يزال السبب الأول للوفيات والأمراض والإعاقة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة، بشكل عام، يعد تدخين السجائر مسؤولاً عن أكثر من 480 ألف حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 41 ألف حالة وفاة ناجمة عن التدخين السلبي.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إن الاستغناء عن المنثول في السجائر والسيجار يمكن أن يكون له تأثير كبير على عدد المدخنين، وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يمنع حتى 650 الف حالة وفاة مبكرةعلى مدى الأربعين عامًا القادمة.

وتشير دراسة أخرى إلى أن التخلص من المنثول كنكهة للسجائر من شأنه أن يدفع 923 ألف شخص إلى الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك 230 ألف أمريكي من أصل أفريقي، في العام ونصف العام الأول.