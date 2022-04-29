حملات يومية بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الازالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بالبلاشون حمله لإزالة تشوين طوب معد لبناء مقابر على مساحة 12 متر بعزبة ابو العز التابعة لقرية البلاشون وتم الإزالة ورفع الطوب والتنبيه على المخالف بعدم تشوين الطوب أو الشروع فى البناء.

كما قامت الوحدة المحلية بغيته بفك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوي بقريه تل روزن علي مساحة 160متر وتمت الإزالة الكليه للأعمده، وقامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بتنفيذ حالتين تعدي بالبناء المخالف علي مساحة 400 متر ، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفك شدة خشبيه لسقف دور ثاني علوي بعزبه هارون بقرية ميت حمل على مساحة 100 متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بمنطقة مفارق ابو نصار وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة ههيا والوحدة المحلية بشرشيمة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بشرشيمة علي مساحه 85 متر وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببنى هلال بالتصدي لحالة بناء مخالف بعزبة درويش عبارة عن صب أعمدة دور أول علوى على مساحة 100م و تمت الإزالة الفورية كلياً لعدد 16 عامود مسلح و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة شده خشبيه لصب أعمدة خرسانية لدور أول علوي بناحية جمعيه البساتين علي مساحه 100 متر، كما تمكنت الحملة من إزالة سور بالطوب الابيض والدبش بناحيه جمعية العزازي الجديده التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحه 60 متر، وإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحيه جمعية البساتين التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحه 40 متر وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض و تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وذلك تأكيداً على قوة و هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .