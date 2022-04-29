جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة فى شهر رمضان

وهيأت الرئاسة جميع أنحاء المسجد الحرام بالخدمات من تعقيم وتطهير، حيث تم غسل كامل المسجد الحرام 10 غسلات عبر أكثر من 4000 عامل على مدار الساعة وتطهيره وتعقيمه بأجود المطهرات الصديقة للبيئة، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم ومراوح التهوية والمكيفات بكفاءة عالية.