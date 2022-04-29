اليوم السابع
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جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة فى شهر رمضان

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:53 م
جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون آخر صلاة جمعة فى شهر رمضان بيت الله الحرام
إيمان حنا

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أدى جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية وروحانية شاكرين الله عز وجل على ما أنعم به عليهم من السكينة والأمن والطمأنينة.

وتدفق جموع المصلين إلى المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى، حيث امتلأت أروقته وساحاته وأدواره بالمصلين ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وهيأت الرئاسة جميع أنحاء المسجد الحرام بالخدمات من تعقيم وتطهير، حيث تم غسل كامل المسجد الحرام 10 غسلات عبر أكثر من 4000 عامل على مدار الساعة وتطهيره وتعقيمه بأجود المطهرات الصديقة للبيئة، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم ومراوح التهوية والمكيفات بكفاءة عالية.

ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة كما وفرت عربات الجولف الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة لمساعدتهم في أداء نسكهم.

ووفرت الرئاسة خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد الحرام، كما فُرِشَ البيت العتيق بـ25000 سجادة واستخدام 11روبوتا ذكياً لتعقيم المسجد الحرام.

 


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