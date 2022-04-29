جامعة المنيا تعقد ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء فى قلب الجمهورية الجديدة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقدت جامعة المنيا، تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ندوة تثقيفية لطلابها برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت عنوان "سيناء فى قلب الجمهورية الجديدة".

نظم الندوة الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك فى إطار احتفالات مصر بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء والتى توافق رفع العلم المصرى على كامل أرض سيناء فى الخامس والعشرين من أبريل، وعودتها مرة أخرى لأحضان الوطن.

حاضر الندوة الدكتور محمد البدري، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، واستهدفت الندوة طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وذلك بحضور وليد عبد القوى مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وفاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي، وهايلايد عايد مدير وحدة الوافدين، ومحمد الشاذلى مسئول النشاط.

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية، وإلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانطلاق الجمهورية الجديدة.

واستعرض "البدرى" خلال الندوة عبقرية الموقع لمصر وتوسطها لثلاث قارات، وموقع سيناء المتميز باعتباره قلب مصر النابض وبوابتها الشرقية، ومركزها القابض على أكبر بحرين فى العالم لتظهر بخريطة العالم كرمز للقوة، وهمزة وصل بين آسيا وأفريقيا.

وتناول المحاضر خلال الندوة عدة محاور شملت: مكانة سيناء الجغرافية والتاريخية والدينية، وعبقرية الشخصية المصرية وجيناتها المتفردة بين الشعوب، وقوة الجيش المصرى عبر العصور، وعظمة الشعب المصرى فى الحفاظ على أرضه، والدبلوماسية المصرية، وتعاون العلم مع القانون لاستراد سيناء حتى آخر شبر، وذكاء المصرى فى التعامل مع الأزمات والمؤامرات، وأهمية الافتخار بالوطن وأرضه الطيبة، وعظمة نهر النيل.