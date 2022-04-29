ثقافة الأقصر تقدم محاضرات بعنوان "أطفالنا فى رمضان" و"غزوة بدر".. صور

وكذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "عبادة الصيام وغزوة بدر الكبرى" وأوضحت الواعظة آمنه عيسى أحمد، أن عبادة الصيام هى سر بين العبد وربه هى عبادة غير ظاهرة وتكون بالكف عن أفعال مخصوصة فى وقت مخصوص هى عبادة تعملنا وتربى نفوسنا على المعنى الحقيقي الإخلاص والبعد عن الرياء ومتى كانت غزوه بدر وما حدث بها والدروس المستفادة منها والأخذ بالأسباب والثقه بالله سبحانه وتعالى، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "أهم مكتسبات تحرير سيناء" وتحدث السيد محمد الطاهر مسئول القصر، عن موقع شبه جزيرة سيناء وأهميته وحكاية تحرير سيناء وهى مزار تاريخي وديني مقدس.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة عن "أسباب الفشل وعلاجه الثقافي"، وتحدث الدكتور عبده الضوي مسئول القصر، عن أسباب الفشل وطرق علاجه وكيفية القضاء علي الفشل بالفكر الثقافي، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"أهمية الوعي الصحي في ظل الأوبئة" وأوضحت وردة إبراهيم، أن الصحة تاج على رؤس الأصحاء وأثمن شئ يمتلكه الإنسان للتوعية الصحية دور كبير للوقايه من الأمراض ووسائل التوعية الصحية والتثقيف الصحي وإزالة العوائق للحصول على الرعاية الصحية ومراحل تطور الوعي الصحي، وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"أثر التغير المناخي على الكوكب" وتحدث عمرو عبد الصبور عن تأثيرات التغير المناخي ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين في كل عقد على مدى العقدين المقبلين ويتسبب التغير المناخي في زيادة في الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير.

ثقافة الأقصر تقدم محاضرات بعنوان أطفالنا فى رمضان وغزوة بدر الكبرى (1)

ثقافة الأقصر تقدم محاضرات بعنوان أطفالنا فى رمضان وغزوة بدر الكبرى (2)