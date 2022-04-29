اليوم السابع
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توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط لـ 99.8 مليون برميل يوميا

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط لـ 99.8 مليون برميل يوميا ارتفاع الطلب العالمي على النفط
كتبت - مروة الغول

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تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 99.1 مليون برميل / يوم، أي بنسبة تراجع تبلغ 1% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022 .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، إلى انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة بنسبة 4.1 % ليصل إلى نحو 44.8 مليون برميل / يوم ، بينما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 1.8 % ليصل إلى نحو 54.4 مليون برميل يوم .

وأضاف التقرير، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 ليصـل إلـى نحو 99.8 مليون برميل / يوم ، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.8 مليون برميل / يوم، بينما يتوقع انخفاض طلب باقي دول العالم إلى نحو 54 مليون برميل / يوم .


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