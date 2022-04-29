اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 02:20 م
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توريد 5464 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:02 م
توريد 5464 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور توريد 5464 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، أن 21 موقعا تسلمت 5464 طن و287 كيلو قمح من المزارعين، وأضاف حبيب، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات،مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، نستهدف توريد 450 ألف طن قمح ولدينا 21 موقعا منتشرا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى.

وأضاف حبيب، تشهد المواقع إقبال متوسط ويزيد الإقبال عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تعقيم المواقع وتطهيرها وتشكيل لجان لمتابعة توريد القمح.

وقال حبيب، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بتوعية المزارعين وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، وتشهد المنافذ المتعدد رقابة صارمة في هذا الشأن.

اخذ عينات من القمح
اخذ عينات من القمح

 

توافد المزارعين على توريد القمح
توافد المزارعين على توريد القمح

 

جانب من سحب العينات
جانب من سحب العينات

 

سحب عينات من القمح
سحب عينات من القمح

 

فحص العينات
فحص العينات

 


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