تمويل 2280 مشروعا صغيرا بقيمة 74 مليون جنيه ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم، وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك"، والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، لمناقشة تقرير بشأن الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تنفيذها خلال شهر مارس الماضي 2022،من حيث عدد المشروعات التي تم تمويلها وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب، سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية أومن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك" .

وصرح المحافظ، بحسب تقرير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة ،أن إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة " خلال الشهر الماضي "قد وصل إلى 2280 مشروعا بقيمة تقدر بنحو 74 مليون جنيهاً ، والتي وفرت وتوفر فرص عمل تزيد عن 3 آلاف فرصة ، في مجالات ومشروعات الانتاج الحيواني والأعلاف والملابس والأعمال والمهن الحرفية والفنية والأنشطة التجارية المختلفة.

وتم توفير التمويل من صندوق التنمية المحلية لعدد 11 مشروعاً بقيمة 165 ألف جنيهاً، فيما قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويل لعدد 2104 مشروعا بقيمة 49 مليون و891 ألف جنيها وفرت نحو 3300 فرصة عمل، في حين وصل إجمالي عدد المشروعات الممولة من مبادرة " مشروعك" ، إلى 165 مشروعاً بقيمة 23 مليون و799 ألف جنيه ، أتاحت 215 فرص عمل ـ بينما يتم حاليا دراسة تمويل 124 مشروعاً صغيراً من حصيلة بيع المشروعات.