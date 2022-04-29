تعرف على نشاط الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم وخلال الـ24 ساعة الماضية تداول 6445 طن بضائع عامة متنوعة و385 شاحنة و38 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 16سفن ، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن بلغت حركة الصادرات تداول 5264 طن بضائع عامة ومتنوعة و215 شاحنة و14سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 1181طن بضائع عامة ومتنوعة و 170شاحنة و24 ملاكي واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بعدد 65 شاحنة بحمولة 1068 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 16سيارة ملاكي و30 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة الحرية بعدد 58 شاحنة بحمولة 1553طن بضائع عامة ومتنوعة، و6 شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 105 شاحنة بحمولة 2677 طن بضائع عامة ومتنوعة و 13ملاكي و11 شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 4 شاحنة بحمولة 113 طن بضائع عامة و8 ملاكي و 71 شاحنة فارغة وتصدير 35 شاحنة بحمولة 1034طن بضائع عامة و1 ملاكي .