تعرف على تفاصيل ملف إنتاج التقاوى بوزارة الزراعة × 13 معلومة

كتبت أسماء نصار

تشهد مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا فى مجال إنتاج التقاوى الجيدة، ولذلك تعطى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أولوية قصوى لملف إنتاج التقاوى التى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل فى ملف التقاوى....

1 - توفير التقاوي المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل من سعر السوق.

2 - تقاوي القطن في العام قبل الماضي كانت لمساحة 182 ألف فدان فقط، ثم ازدادت العام الماضي لزراعة 237 ألف فدان وهذا العام تم زيادة إنتاج تقاوي القطن حتى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

3 - تقاوى القمح أصبحت 45 ألف طن العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم.

4 - تم إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة الملوحة كعلف أخضر وحبوب.

5- ملف إنتاج التقاوي تحقق فيه إنجازات عديدة على كافة المحاور سواء الإنتاج أو الإنشاءات والتطوير وأيضا رفع كفاءة الأصول .

6- تم زيادة مساحات التعاقدات لإنتاج خام تقاوي المحاصيل الاستيراتيجية .

7- تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل مقارنة بالأعوام السابقة .

8- تم البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء .

9- تم زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلي حوالي 4000 فدان وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلي الاكتفاء الذاتي .

10- تم توفير التقاوي المحاصيل للمشروعات القومية وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولي لزراعة المشروع وأيضا إنتاج كميات التقاوي المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية بدعم 50% من الثمن.

11- تم زيادة عدد منافذ بيع التقاوي بجميع المحافظات للتسهيل علي المزارع في الحصول على التقاوي في الوقت المناسب للزراعة واقربمكان وخاصة بالمحافظات الحدودية.

12- تم التواصل مع مديرية الزراعة بأسوان لتخصيص منافذ لتوزيع التقاوي للإدارة بتلك المراكز و فتح منفذين بمحافظة جنوب سيناء و التعاون مع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر التي تزرع بمساحات كبيرة للاستهلاك المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد لتقاوي الخضر والذي يؤدى إلى توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

13- إنشاء محطة اعداد وغربلة تقاوي بمحافظة سوهاج على مساحة عشرة أفدنة بأحدث الأساليب المستخدمة للغربلة والتعبئة والتطهير للتقاوي ومساحة تخزينية كبيرة.