تضارب فى عدد الضحايا.. الداخلية الأفغانية: 10 قتلى و15 مصابا بتفجير مسجد بكابول

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وسائل إعلام أفغانية، عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها الجمعة، إن انفجاراً وقع في مسجد غربي العاصمة كابول أودى بحياة 10 على الأقل، وأوقع 15 مصاباً.

ونقلت منصة "هرات تايمز" الإعلامية وعدد من الصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي عن شهود عيان قولهم إن حصيلة الضحايا تتجاوز 30 قتيلا وجريحا، دون ورود أية أرقام مؤكدة حتى الآن.

وكانت شبكة روسيا اليوم ذكرت أن التقارير الأولية تفيد بسقوط أكثر من 300 قتيل وجريح جراء انفجار قوي دوى اليوم الجمعة داخل مسجد في العاصمة الأفغانية.

فيما ذكرت وكالة Aamaj الأفغانية، أن انفجارا ضخم وقع في مسجد يدعى خليفة صاحب قرب قصر دارلمان في كابول، وأن عدد الضحايا غير معروف.

ويأتي ذلك بعد تفجيرين دمويين أودى كل منهما بأرواح أكثر من 30 شخصا الخميس والجمعة الماضيين في مسجدين بعاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز.