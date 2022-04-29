تحرير 36 محضرا فى حملة تموينية لضبط الأسواق بالإسماعيلية قبل عيد الفطر.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة مكبرة بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا منها 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار، وكذلك 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 3 محاضر خبر ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم إعطاء بون و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر لعدم وجود سجل.

كما تم ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعوم محظور تداوله بالأسواق ونص طن جبن وعسل نحل بدون بيانات ومجهول المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة فى شهر رمضان الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





حملة تموينية بالإسماعيلية





حملة تموينية بالإسماعيلية





حملة تموينية بالإسماعيلية





حملة تموينية بالإسماعيلية

حملة تموينية بالإسماعيلية