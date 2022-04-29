اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 36 محضرا فى حملة تموينية لضبط الأسواق بالإسماعيلية قبل عيد الفطر.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:58 م
تحرير 36 محضرا فى حملة تموينية لضبط الأسواق بالإسماعيلية قبل عيد الفطر.. صور حملة تموينية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة مكبرة بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا منها 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار، وكذلك 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 3 محاضر خبر ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم إعطاء بون و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر لعدم وجود سجل.

كما تم ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعوم محظور تداوله بالأسواق ونص طن جبن وعسل نحل بدون بيانات ومجهول المصدر وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة فى شهر رمضان الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

حملة تموينية (1)
 

حملة تموينية بالإسماعيلية

حملة تموينية (2)
 

حملة تموينية بالإسماعيلية

حملة تموينية (3)
 

حملة تموينية بالإسماعيلية

حملة تموينية (4)
 

حملة تموينية بالإسماعيلية

حملة تموينية (5)

حملة تموينية بالإسماعيلية


حمله تموينيه

التموين

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

السلع التموينية

عيد الفطر

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة