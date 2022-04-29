تحريات مكثفة ومعاينة لكشف ملابسات حريق مصنع غزل ونسيج فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمصنع غزل ونسيج اشتعل بها حريق هائل في كرداسة، بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وشملت عملية المعاينة حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمبنى ومحتوياته، بالإضافة إلى التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمن والإطفاء من عدمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال مسئولي المصنع، وعدد من العاملين به، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب نشوب الحريق، والتوصل إلى تسبب ماس كهربائي في اندلاعه من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع غزل ونسيج في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحرييق وإخماده بعد مرور عدة ساعات على اشتعاله، وساعد على انتشار الحريق محتويات المصنع.

وبدأ رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر في إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالمصنع، وشهود العيان، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.