اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات مكثفة ومعاينة لكشف ملابسات حريق مصنع غزل ونسيج فى كرداسة

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:18 م
تحريات مكثفة ومعاينة لكشف ملابسات حريق مصنع غزل ونسيج فى كرداسة حريق مصنع الغزل والنسيج
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمصنع غزل ونسيج اشتعل بها حريق هائل في كرداسة، بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وشملت عملية المعاينة حصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمبنى ومحتوياته، بالإضافة إلى التأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمن والإطفاء من عدمه.

واستمع رجال المباحث لأقوال مسئولي المصنع، وعدد من العاملين به، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب نشوب الحريق، والتوصل إلى تسبب ماس كهربائي في اندلاعه من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع غزل ونسيج في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحرييق وإخماده بعد مرور عدة ساعات على اشتعاله، وساعد على انتشار الحريق محتويات المصنع.

وبدأ رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر في إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالمصنع، وشهود العيان، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق

حريق مصنع بكرداسه

حريق مصنع غزل

امن الجيزه

الحمايه المدنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة