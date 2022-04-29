تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل حقيبة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية امن الجيزة على جثة شاب داخل حقيقة بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بعدة طعنات، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، ومقيد بحبل، داخل حقيبة كبيرة الحجم.

تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.