اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل حقيبة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:48 م
تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل حقيبة بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر رجال المباحث بمديرية امن الجيزة على جثة شاب داخل حقيقة بمدينة 6 أكتوبر، مصاب بعدة طعنات، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، ومقيد بحبل، داخل حقيبة كبيرة الحجم.

تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


العثور على جثةجريمة قتلمدينة اكتوبرامن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة