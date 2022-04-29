بعد مدها لأول يونيو.. شاهد الإقبال على شوادر "كلنا واحد" للسلع المخفضة

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو إقبال المواطنين على شوادر كلنا واحد بعد مد مدتها لأول شهر يونيو، حيث قررت وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إضافى حتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجارى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على إقتصاديات كافة الدول.

وتقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.