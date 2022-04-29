بث مباشر.. الفسيخ بـ140 جنيها والرنجة بـ42 فى سوق الحقانية بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول استعداد بائعى الفسيخ لعيد الفطر المبارك، وفى منطقة سوق الحقانية يتجمع عدد من بائعى الفسيخ والرنجة والأسماك بكافة أنواعها، استعدادا للأعياد.

وتقول منى على، بائعة فسيخ ورنجة بسوق الحقانية، إن المحلات استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك بأكبر تشكيلة من أنواع الرنجة المملحة وتراوحت الأسعار للرنجة الهولندى من 42 جنيها وحتى 82 جنيها، تبعا للحجم، ويوجد منها الرنجه ذات البطروخ الخرز البارز والرنجة بدون بطروخ ورنجة ذات البطروخ اللين.

كما جاءت أسعار الرنجة اليونانى أعلى بسبب كبر حجمها وتراوحت أسعارها من 72 جنيه وحتى 102 جنيه.

أما الفسيخ فجاءت أسعاره من 140 وحتى 160 تبعا لحجم الأسماك وهو يملح من أسماك البورى ذات الطبيعة الطينية والتى جاءت من ادكو، والذى يعتبر أفضل أنواع البورى المخصص للتمليح، وأكدت أن التمليح يستغرق من 21 يوما حتى شهر وتختلف درجات الملوحة حسب وقت التمليح، على أن يكون التمليح فى براميل خشب لأنها صحية فى تمليح الأسماك.





وحول أسعار السردين المملح جاء بسعر 80 جنيها وهو سردين المكس المعروف بحجمه وشكله المميز ويكون له طعم رائع فى التمليح.

أما لمن يريدون تناول الأسماك فى عيد الفطر المبارك، فجاءت أسعار البلطى للتراوح من 40 جنيها و25 جنيها حسب الحجم، والجمبرى والسبيط بسعر 140 جنيها، أما البورى فتراوح سعره من60 جنيها وحتى 80 جنيها حسب الحجم.



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (1)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (2)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (3)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (4)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (5)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (6)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (7)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (8)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (9)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (10)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (11)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (12)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (13)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (14)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (15)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (16)



بائعى الفسيخ والرنجة و الأسمالك بكافة أنواعها (17)