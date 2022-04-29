وكتب بايدن - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "لسوء الحظ، يتبع الجمهوريون في الكونجرس نهجًا مختلفًا لما يخططون له من زيادة الضرائب على 6.1 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة".. مضيفا "تخفض خطتي الضرائب على 4 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة وتوفر أدوات للازدهار".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن خطة بايدن لتخفيض الضرائب على رواد الأعمال.