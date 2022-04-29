اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت وحتى اليوم الجمعة.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكى و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة ايطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندى و3 سويسرى ورحلة من فرنسا واخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.