وذكرت الوزارة بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن المعهد القومي للأمراض المعدية حلل خلال الشهر الجاري عينة مأخوذة من شخص أظهر الفحص حمله لفيروس كورونا بنوع جديد من أوميكرون يضم مزيجا من طفرة بي إيه 1 و طفرة بي إيه 2 الأكثر قدرة على نقل العدوى.

ومن جانبه، أكد المعهد القومي للأمراض المعدية في اليابان أنه أول اكتشاف سواء في داخل اليابان أو خارجها.

وأضاف المعهد أنه لا حاجة للقلق لأن النوع الفرعي الجديد من فيروس أوميكرون ليس آخذا في الانتشار بشكل عام حول العالم.