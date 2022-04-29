النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب سيارة بمحور صلاح سالم

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، بسرعة إرسال تقرير مفصل عن الحالة الصحية لـــ5 أشخاص، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة أجرة، أعلى محور صلاح سالم، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وإعادة تسير حركة المرور أمام قائدي السيارات مرة آخرى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة بمحور صلاح سالم، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.