المملكة المتحدة توفد فريق خبراء لدعم أوكرانيا فى التحقيقات بشأن "جرائم الحرب"

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تعتزم المملكة المتحدة إرسال فريق خبراء بريطاني لمساعدة أوكرانيا في جمع الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة هناك.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، إن "الخبراء البريطانيين سيساعدون في كشف الحقيقة وخضوع نظام بوتين للمساءلة عن أعماله".

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن الفريق سيتضمن خبراء في مجال العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، مضيفة أنه من المقرر أن يصل الفريق إلى بولندا أوائل شهر مايو المقبل لمساعدة الحكومة الأوكرانية في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.