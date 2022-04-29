المكسيك تواجه أعلى تضخم منذ 21 عاما وارتفاع حاد بأسعار الذرة بسبب حرب أوكرانيا

فاطمة شوقى

تواجه مصانع "التورتلا المكسيكية" أعلى معدل تضخم منذ 21 عاما، بعد ارتفاع حاد فى أسعار رقائق الذرة، فى الوقت الذى تروج فيه حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لخطة مكافحة التضخم للتحكم فى أسعار 24 منتجا من السلة الأساسية بما فيهم الذرة.

وأشارت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع تكلفة المدخلات وزيادة أسعار الذرة ، وهو أمر ضروري لإنتاج تورتيلا الذرة ، وهو منتج يستهلكه 98٪ من المكسيكيين.

وأشارت إلى أن أسعار تورتيلا الذرة ارتفعت بنسبة 17.42٪ سنويًا في النصف الأول من شهر أبريل ، أي أكثر من ضعف التضخم الرئيسي بنسبة 7.72٪ ، وهو أعلى معدل في المكسيك منذ 21 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الشركات أعربت عن غضبها من هذا الارتفاع فى الأسعار بعد أن أصبح زبائنها منزعجين من هذه الزيادة ، وهى ظاهرة لم تختبرها خلال الـ 12 عامًا التي عملت فيها في هذا العمل.

وقال إسحاق سانشيز، مدير شركة La Morena: "لفترة طويلة كانت تكلفة التورتيلا دائمًا هي نفسها،ولكن "من بضع سنوات حتى الآن كانت الزيادة غير متناسبة".

وأكد سانشيز أن "هناك زيادة بنسبة 20 إلى 25٪ في غضون عامين. لقد أصابت أزمة المناخ الذرة لأن الجفاف يعني أن هناك أقل تكلفة وأقل تكلفة ، إلى جانب الصراع في روسيا وأوكرانيا ، الأمر الذي أدى إلى جنون قضية الحبوب في العالم، ويمكننا القول إنها ارتفعت وستستمر ارتفاع ".

قبل عامين، كان سعر الكيلو من التورتيلا 15 بيزو أو حوالي 75 سنتًا على الدولار، أما الآن فهو 20 بيزو أو حوالي دولار واحد. في الحسابات ، هذا يعني أنه مقابل نفس المبلغ من المال تحصل الأسرة الآن على ما بين 10 و 12 رقاقًا أقل.

ويعمل في مصنع التورتيلا 16 موظفًا وينتج حوالي 1800 كيلوجرام من التورتيلا يوميًا. لكنهم ليسوا الوحيدين ، فهناك أكثر من 110.000 شركة تصنع تورتيلا الذرة، والذرة المطبوخة، وفقًا لبيانات من المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، Inegi.

ومن ناحية آخرى، أعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مؤخرًا عن "خطة مكافحة التضخم" لـ "أسعار مضمونة" التي تسعى إلى التحكم في 24 منتجًا من السلة الأساسية، بما في ذلك الذرة والتورتيلا.

طلب لوبيز أوبرادور من الفلاحين أن "يزرعوا الذرة والفاصوليا والأساسيات لأنهم يواجهون المجاعة والتضخم مع الاستهلاك الذاتي" على الرغم من أن المكسيك تتمتع بالفعل بالاكتفاء الذاتي من الذرة البيضاء للاستهلاك.

"نحن قلقون للغاية في القطاع الصناعي لأننا لا نعرف ما هي تلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها. قالت بلانكا ميخيا ، ممثلة مجلس إدارة التورتيلا المكسيكية التقليدية، "إننا نخشى بشدة من تحديد الأسعار لأن ما يسمح لنا بمواجهة حالة ارتفاع الأسعار هو أن سعر التورتيلا مجاني".

قبل عام، كان سعر طن الذرة حوالي 6900 بيزو مكسيكي، أو حوالي 345 دولارًا، ولكن بعد الحرب أصبح الطن معروضًا في السوق مقابل 8900 بيزو أو 445 دولارًا. بالنسبة للقطاع، هناك تحدٍ آخر يتمثل في زيادة أسعار الطاقة ، فضلاً عن فقدان الدعم لاستخراج آبار المياه.