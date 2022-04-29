اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل فى العجوزة

الجمعة، 29 أبريل 2022 04:30 م
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطتها الشرطة بحوزة عاطل فى العجوزة مديريه امن الجيزه _أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة عاطل بالعجوزة لتحديد نوعية تلك المواد، وتسليم تقرير وافً للنيابة بشأنها، لاستكمال التحقيقات.

 

نجح رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنوا من القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه قبل عيد الفطر، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

توصلت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط "م.خ" 29 سنة عاطل، في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش بين عملائه قبل عيد الفطر.

 

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، تم إعداد عدة أكمنة للمتهم ورصد تحركاته، وتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والرائدان أحمد فاروق ومصطفى عبد الستار من القبض على المتهم بشارع السودان، وبحوزته 320 كيس يحتوي على مخدر الحشيش، يبلغ وزنها 40 كيلو، بالإضافة إلى مبلغ 8 الاف جنيه، وهاتف محمول.

 

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، كما ارشد عن مصدر الحصول عليها، واعترف بحيازته المبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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