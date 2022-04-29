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"المرور" تحدد خطوات استخراج رخصة القيادة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:00 ص
"المرور" تحدد خطوات استخراج رخصة القيادة.. اعرف التفاصيل المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى:
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
 
 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
 - نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
 
 

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