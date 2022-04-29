اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين يعلق على الدعوات لعملية الإجلاء من "آزوف ستال"

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:00 ص
الكرملين يعلق على الدعوات لعملية الإجلاء من "آزوف ستال" الكرملين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الكرملين أنه لا يرى موضوعا للمناقشة في ما يخص الدعوات للتفاوض حول إجراء عملية لإجلاء المتواجدين داخل مصنع "آزوف ستال" الأوكراني المحاصر في ماريوبول.

وأعاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى الأذهان، إن "الرئيس (فلاديمير بوتين) قد قال بوضوح إنه بإمكان المدنيين المغادرة بأي اتجاه. وعلى العسكريين أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا أيضا".

وأضاف أنه في هذا الحال سيبقى العسكريون الأوكرانيون على قيد الحياة وسيتم تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى والمرضى.

وتساءل: "وماذا يمكن أن يكون موضوعا للتفاوض في هذا الحال؟".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كييف، حول استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض بشان عملية الإجلاء لمن يتبقون داخل مصنع "آزوف ستال".


آزوف ستال

روسيا

الكرملين

الامم المتحدة

انطونيو غوتيريش

فلاديمير بوتين

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: لا تفاوض فى شرطى مغادرة المدنيين وإلقاء مقاتلى آزوفستال أسلحتهم

الخميس، 28 أبريل 2022 10:29 م

الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى يهدد أمن القارة

الخميس، 28 أبريل 2022 01:04 م

غضب أوروبى بعد قطع روسيا للغاز عن دول القارة العجوز.. رئيسة المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات.. ليتوانيا: دليل أن موسكو مورد غير مضمون.. والكرملين: الدفع بالروبل شرط استئناف ضخ الغاز

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:00 م

الكرملين: الدفع بالروبل شرط استئناف ضخ الغاز الروسى إلى بولندا وبلغاريا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة