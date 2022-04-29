القمح فى ليلة عيده.. شاهد حصاد الذهب الأصفر وسط أجواء مبهجة رغم الحرارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع" منذ قليل بثاً مباشراً من حقول محافظة الشرقية، التى اكتست حقولها باللون الذهبي، معلنة بدء موسم حصاد محصول القمح لهذا العام 2022 م، والذي يبشر بالخير الوفير ، وبدأ عدد من المزارعين عملية الدريس فى الحقول وسط أجواء مبهجة وزغاريد السيدات.



وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تجهيز 55 موقعا تخزينيا جرى تحديدهم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألفا و776 طنا جرى تجهيزها واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعهم لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض، والمكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.



وأشار إلى أنه تم حصاد ما يصل إلى 30 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد، والذي انطلق من مراكز (منيا القمح وأولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير)، على أن تستمر المحافظة في جني ذهبها الأصفر من سنابله وتستعد الصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية في عامه الجديد.





يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألفا 222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.