اليوم السابع
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القبض على متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الخليفة

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:44 ص
القبض على متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الخليفة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بسرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً السيارة قيادته فوجئ بقيام شخصان يستقلان سيارة باستيقافه وادعى أحدهما أنه "رجل شرطة" وأظهر له كارنيه "بذات الصفة" وقاما بتفتيشه والتحصل منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذا بالفرار .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة).

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحدهما وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه شرطة "مزور" – هاتف يشبه جهاز اللاسلكى – هاتف محمول خاص بالمجنى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول المضبوطين من متحصلات الواقعة.

 

كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.


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