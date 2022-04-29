وقال الناطق باسم القائد العام - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن هناك عمليات استخبارية تجري بملاحقة عناصر "داعش" من ضمنها العملية البطولية التي تم تنفيذها من خلال متابعة استخباراتية لمديرية الاستخبارات العسكرية التي تمت من خلال تطويق ونصب كمين لما يسمى (والي شمال بغداد) وتم قتله وقتل أحد الانتحاريين الذي معه.

وأضاف أن هذا الإرهابي كان يخطط لإرسال انتحاريين إلى بغداد، لكن هناك جهدًا من خلال القطعات العسكرية متمثلة بقيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة والأجهزة الاستخباراتية من خلال الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش والملاحقة وهذا ما تم التركيز عليه خلال هذه الفترة.



وتابع: "أطمئن الجميع بأن مدينة بغداد ستكون آمنة بهمة وسواعد القوات العراقية والأجهزة الاستخباراتية ومتابعة جميع تحركات العناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "هناك توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية بضرورة اليقظة والحذر والاستمرار بتوحيد الجهد الاستخباراتي والتركيز على العمليات النوعية وهذا ما تم تحقيقه خلال الفترة التي مضت وخلال هذه الفترة".