الطبيب الشاب محمد عصام موهبة صنعها حب الإنشاد.. يحاكى ماهر زين والعفاسى.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع منشد شاب صوته يجذب الآذان لحالة من العشق الإلهى حينما ينشد فى حب رسول الله، هو المنشد الطبيب "محمد عصام توفيق" 26 عاما ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقال المنشد الشاب"محمد عصام" إنه ولد فى المملكة العربية السعودية، ونشأ فى مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وتخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 2019 ويعمل طبيبا بشريا بمستشفيات جامعة الزقازيق.

موهبته بدأت فى المرحلة الإبتدائية حيث كانت الإذاعة المدرسية المحطة الأولى لتعريف التلاميذ بمنشد سيصبح له مستقبل باهر فى عالم الإنشاد، وظل على مدار المراحل الدراسية المختلفة يقرأ القرآن الكريم ويقدم المدائح النبوية فى المناسبات الدينية.

أصقل المنشد الطبيب موهبته فى الإنشاد بسماع كبار المبتهلين القدامى لكى يتعلم من المدرسة القديمة، أمثال عمالقة الإنشاد الدينى الشيخ محمد عمران والشيخ النقشبندي، ومع ذلك يأخذ من كل المدرسة ألوانها لكى يواكب كل مرحلة، حيث يميل حديثا إلى المنشد ماهر زين، ويطلق عليه زملاؤه فى الجامعة "ماهر زين المصرى".

شارك المنشد الطبيب، فى العديد من المسابقات المقامة على مستوى الجمهورية والاحتفالات السنوية لجهات مختلفة، ومنها حفلات كلية طب لاستقبال الطلاب الجدد وحفلات شهر رمضان المبارك، وقد حصد مراكز فى الإنشاد والغناء الاجتماعى الهادف على مستوى جامعته وعلى مستوى كليته كلية الطب، وشارك فى مهرجان إبداع للمواهب المقام برعاية وزارة الشباب والرياضة لثلاثة مواسم متتالية، وشارك وأنشد مع المنشد مصطفى عاطف، فى أكثر من احتفال، وكذلك شارك مع الفنان محمد محسن أيضا فى أكثر من حفلة مقامة فى جامعته.



الطبيب المنشد محمد عصام

الطبيب المنشد محمد عصام