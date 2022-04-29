الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم مسابقات تشجيعية للشباب فى حفظ القرآن

شمال سيناء - محمد حسين

أحيت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أواخر شهر رمضان بإطلاق مسابقات فى حفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار تنفيذ الخطة الاستثنائية لإدارة الطلائع الخاصة بمسابقة حفظ القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك للإدارات الفرعية تم تسليم الجوائز على الطلائع الفائزين من حفظة القرآن الكريم من كل من إدارة العريش وإدارة رمانة وإدارة الشيخ زويد.

أضاف أنه شارك طلائع شمال سيناء فى مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية والتى تم تنفيذها بمدينة رأس البر فى الفترة من 24\4 إلى 27\4.

بمشاركة الطليع فارس محمد سعد، بمركز شباب الكوثر إدارة شباب الشيخ زويد والطليع عبدالله أحمد غريب مركز شباب 6 أكتوبر، الطليع محمد أحمد أبو القاسم مركز شباب 6 أكتوبر، شارك فى التصفيات النهائيه 64 طليعا يمثلون 18 محافظة على مستوى الجمهورية.