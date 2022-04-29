السيطرة على 3 حرائق متفرقة فى سوهاج دون حدوث إصابات بشرية

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على 3 حرائق متفرقة بمراكز بساقلته والمنشاه وأخميم، دون حدوث خسائر بالأروح، ورجحت التحريات الأولية أن السبب وراء الحرائق الثلاثة هو ماس كهربائى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى 3 بلاغات متفرقة عن نشوب حرائق بدائرة المديرية، حيث جاء الحريق الأول بنشوب حريق بحوش دائرة مركز ساقلته، وتبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو الضبع ف أ 41 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وأفاد المذكور قرر بمضمون ما تقدم وارجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بنشوب حريق بحوش دائرة مركز المنشاة وتبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو عاطف ج 48 سنة عامل ويقيم دائرة المركز تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المالك قرر بمضمون ما تقدم وارجع أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثالث بنشوب حريق بسوبر ماركت دائرة مركز أخميم وتبين نشوب الحريق بسوبر ماركت ملك المدعو أ أ 40 سنة ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بـــ " 3 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك السوبر ماركت قرر بمضمون ما تقدم وارجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحاضر اللازمة عن الحرائق الثلاثة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.