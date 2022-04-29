السيطرة على حريق نشب بفدان من محصول القمح بقرية الكوم الأصفر فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد احمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمحصول بفدان من محصول القمح قبل قليل بناحية قرية الكوم الأصفر دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج وتم محاصرة النيران ومنع إنتشارها وتجرى الأن أعمال التبريد بإستخدام سيارتى إطفاء.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق هائل بمحصول القمح بناحية قرية الكوم الأصفر بمساحة فدان تقريبا دون حدوث خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد موسى القاضي رئيس مباحث طهطا والرائد عمر عبدالراضى ضابط الحماية بقطاع الشمال بنشوب الحريق بمساحة كبيرة من محصول القمح بناحية قرية الصفيحة بلغت حوالى فدان.

تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء الأطقم الخاصة بهما وتمت محاصرة النيران ومنعه من الوصول إلى باقى الأراضى الموجودة في الجوار وتم الحفاظ على باقى المساحات من محصول القمح وتجرى الان عملية التبريد لأثار النيران للتأكد من عدم تجددها مرة أخرى.

جار تحرير محضرا بالواقعة وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق والعرض على النيابة العامة لتتولى لتحقيق في الواقعة لبيان أسباب الحريق.