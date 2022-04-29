وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج ... يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله (العلي القدير) أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي ... عيد سعيد ... وكل عام وانتم بخير ... عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".