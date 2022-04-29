وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة - "لقد شن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية غارات على 112 منشأة عسكرية لأوكرانيا ليلاً"، موضحا أن من بين المنشآت المتضررة موقعي قيادة و11 نقطة إسناد و95 نقطة تمركز قوات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في بلدتي بوكروفسكوي وجوروخوفسكوي.



وأضاف: "قامت وحدات المدفعية الروسية أيضا بـ 975 مهمة إطلاق نار خلال الليلة الماضية، ما تسبب في إصابة 21 مركز قيادة، و69 معقلًا للجنود، و763 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية"، مشيرا إلى أنه نتيجة للضربات جرى القضاء على أكثر من 280 قوميا و38 مدرعة ومركبة.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: "لقد دمر سلاح الجو الروسي بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مباني أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء (أرتيم) في مدينة كييف"، لافتا إلى أن صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر ودمرت 3 محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية.