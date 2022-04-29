الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1219 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1219) قضية تموينية متنوعة من بينهم (6) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (52,015 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف"– 4350 عبوة سلع غذائية - 11طن أسمنت) ، (330) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (32,611 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 780 عبوة سجائر - 15 إسطوانة بوتاجاز - 28860 قطعة مستلزمات طبية – 1500 بيضة – 6 ماكينات إنتاج وتعبئة - طن حديد تسليح) ، وكذا (409) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (26 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 63 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 116 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 28 قضية توقف عن الإنتاج – 16 قضية بيع خبز بأزيد من السعر –156 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (15,650 طن دقيق بلدى – 382 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,600 طن "أسمدة زراعية مدعمة – 2,780 طن سكر تموينى" – 280 عبوة زيت تموينى – 44 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (120,386 طن –780 عبوة سجائر– 1500 بيضة – 28860 قطعة مستلزمات طبية – 59 إسطوانة بوتاجاز – 382 بطاقة تموينية ذكية – 6 ماكينات إنتاج وتعبئة – 280 عبوة زيت تموينى – 4350 عبوة سلع غذائية) كان أبرزها ضبط (13,775 طن "دقيق أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (11 طن "أسمنت") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (6,350 طن "دقيق أبيض - سكر حر - 1,160 طن "مخبوزات") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، عدد 6 ماكينة خط إنتاج وتعبئة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع وحلوانى) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (4 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة مطروح، وضبط (2,640 طن "زيت طعام - مكرونة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,300 طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المدخنة) بمحافظة القاهرة، وضبط (2,71 طن مقطعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (2,2 طن كبدة مجمدة – مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) وبحوزته (7,5 طن سلع غذائية "مختلفة الأنواع" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (5,5 طن سكر حر – دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الشيكولاتة كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية "شيكولاتة" مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات إنتاج ومدة صلاحية "على خلاف الحقيقة" وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫750 طن "شيكولاتة" سائلة – 425 كيلو جرام زبدة كاكاو – 420 كيلو جرام مواد غذائية أخرى "منتهية الصلاحية" – 275 كيلو جرام لبن "بودرة" – 250 كيلو جرام سكر – 175 كيلو جرام ملح ليمون) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.