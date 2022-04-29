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الداخلية تضبط 161 قطعة سلاح و185 قضية مخدرات وتنفذ 89 ألف حكم قبل العيد

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:46 ص
الداخلية تضبط 161 قطعة سلاح و185 قضية مخدرات وتنفذ 89 ألف حكم قبل العيد حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (161) قطعة سلاح نارى، و(185) قضية مخدرات، وتنفيذ (89319) حكما قضائيا متنوعا.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 16 متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7431) حكما قضائيا متنوعا.

 

 

 

 


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