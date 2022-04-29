الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع كرتون فى شبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى بشارع الروضة بمنطقة مدينة ابن الحكم دائرة قسم اول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى بشارع الروضة بمنطقة مدينة ابن الحكم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى بشارع الروضة بمنطقة مدينة ابن الحكم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة.



الحريق (1)



الحريق (2)



الحريق (3)



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)



جانب من الحريق (4)



