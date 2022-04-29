اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:00 ص
الجزائر تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا - أرشيفية
أش أ

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أعلنت الجزائر تسجيل 3 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 265 ألفا و776 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و353 شخصا، فيما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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