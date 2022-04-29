التعليم: لا يحدث تعثر فى الدخول على التابلت بالامتحان الإلكتروني للثانوى العام

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت بامتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى للعام في المدارس المجهزة ، في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت والامتحان البديل وفق الجدول المعلن وليس في نفس اليوم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: الامتحانات البديلة ليست لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية أو تقنية.

وتابع: لا يوجد ما يسمى سقوط السيستم في المنصة الجديدة التي تم اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح تام في "المدارس المجهزة" وبالتالي نحن لا نتكلم عن سقوط منصة، وإنما ظروف خارجة عن الارادة مثل انقطاع الكهرباء واحتمال حدوث هذا 1٪؜ والنظام كامل الجاهزية يا افندم ومن لم يتمكن من النظام التدريبي هم من لم يحدثوا التابلت أو قاموا بتهكير التابلت او كانوا في مدارس غير مجهزة فقط، وبالتالي لا يعود عليهم الكلام لان الامتحانات سوف تعقد في المدارس المجهزة فقط". واستطرد: لا يوجد شئ اسمه عدم اظهار الاسئلة يا افندم وكل هذه محاولات مستميتة للتشكيك وكل من حضروا التدريب في المدارس المجهزة مطمئنون تماما لكفاءة المنصة، ومن الواجب أن نعوض أى طالب فاته الامتحان بعذر مقبول سواء مرضي أو شخصي او فني ويجب أن نعطيه فرصة للاعادة كما يحدث كل عام على مستوى المدرسة ولكن هذه المرة ننظم الاعادة بجدول ثابت للجميع وهذا ليس بالجديد وانما لطمأنة الجميع ان فرصهم محفوظة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

ووفقًا للجدول فأنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.